Gli sviluppatori di Helldivers 2 chiedono scusa dopo l'ultimo aggiornamento: sistemeranno tutto

Dopo le polemiche legate all'ultimo aggiornamento, gli sviluppatori di Helldivers 2 hanno chiesto scusa agli utenti, promettendo di sistemare tutto nelle prossime settimane e rimediare così ai propri errori.

"Abbiamo passato l'ultima settimana ad ascoltare i vostri feedback e a riflettere in merito al percorso che abbiamo di fronte per Helldivers 2 e a come desideriao continuare a sviluppare il gioco", ha scritto il game director Mikael Eriksson.

"In breve, non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi con l'ultimo aggiornamento: alcune cose non sono andate come dovevano, altre mostrano fondamentali incoerenze rispetto al nostro approccio al bilanciamento e alla direzione del gioco."

"È stata colpa nostra e ne prendiamo atto. Come molti di voi hanno sottolineato, e siamo d'accordo, ciò che conta adesso è agire e non parlare. Per cui ecco cosa abbiamo intenzione di fare con i futuri aggiornamenti, nel corso dei prossimi sessanta giorni."