L'aggiornamento di Helldivers 2 non piace ai fan che incitano al tradimento: lasciate bruciare la Super Terra

Arrowhead Game Studios ha da poco aggiornato Helldivers 2, il suo sparatutto multigiocatore disponibile su PC e PlayStation 5. Purtroppo le modifiche non hanno affatto convinto i giocatori e una parte di questi ha deciso che è arrivato il momento di far sentire il proprio scontento con in migliore feedback di tutti: il tradimento!

La proposta del momento di alcuni utenti di Helldivers 2 è di lasciare che i Bot avanzino verso la Super Terra e la prendano.