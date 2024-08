Il DualSense Limited Edition di Astro Bot è disponibile per il preordine su Amazon

Un'avventura meravigliosa

Il DualSense in questione uscirà in concomitanza con Astro Bot, il gioco standalone tanto atteso dai fan sin da Astro Bot Rescue Mission e Astro's Playroom: il primo era un gioco per PS4 dedicato completamente al PS VR, mentre il secondo una sorta di demo tecnica pensata per mostrare le potenzialità e le feature di PS5 e soprattutto del DualSense.

La scatola del DualSense Limited Edition di Astro Bot

Astro Bot sarà il seguito ufficiale di Astro's Playroom, riproponendo molte dinamiche interessanti già viste e altre nuove, e raccontando una storia tramite il genere del platform 3D con richiami a molte delle saghe storiche di PlayStation, dalle più recenti alle più lontane.