Assassin's Creed Shadows sfrutta al massimo PS5 e Xbox Series X|S a livello grafico

L'autunno sarà come sempre il momento perfetto per acquistare nuovi giochi di alto livello. Gli editori si stanno preparando per pubblicare svariati videogiochi e nel frattempo ne parlano in modo approfondito per convincere sempre più appassionati ad acquistarli. Un esempio è Assassin's Creed Shadows , il nuovo gioco di ruolo d'azione a mappa aperta di Ubisoft.

Le parole del produttore di Assassin's Creed Shadows

Onnée ha dichiarato: "È fantastico lavorare a un gioco che segue un'opera con il pedigree di Valhalla". Lo sviluppatore parla ovviamente del gioco di ruolo d'azione del 2020 Assassin's Creed Valhalla, il più grande gioco della serie Ubisoft fino ad oggi.

"Ma ovviamente ci sono grandi aspettative. Vogliamo sempre migliorare, ed è quello che stiamo cercando di fare con Shadows. Stiamo spingendo i limiti di ciò che possiamo fare. È qualcosa che abbiamo sempre voluto fare, ma volevamo trovare il momento giusto. E sono sicuro che anche gli altri team avrebbero voluto farlo", ha continuato il produttore principale.

Onnée ritiene che Odyssey abbia fornito a Ubisoft Quebec l'"esperienza" necessaria per realizzare Assassin's Creed Shadows. "Ma ci è sembrato anche il momento giusto, perché abbiamo la potenza in termini di hardware, ma anche la nostra nuova versione del motore, quindi abbiamo potuto davvero realizzare la nostra visione. Per noi era importante lavorare correttamente su elementi come luci e ombre, che sono molto esigenti in termini di prestazioni. E cose come le condizioni atmosferiche dinamiche", conclude Onnée.

