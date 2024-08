Con PS5 e PC, Sony registra numeri record di giocatori a giugno: le esclusive aiutano

Le dichiarazioni di Sony su PS5

Annunciando i risultati finanziari del primo trimestre per l'anno fiscale 2024, Sony ha dichiarato agli investitori, nel corso di una conferenza stampa, che il coinvolgimento degli utenti è rimasto elevato durante tale periodo, grazie alla "base installata di PS5 in espansione e al contributo di solidi titoli software".

Un paesaggio innevato di Ghost of Tsushima

A giugno PlayStation ha registrato 116 milioni di utenti attivi mensili (PS5 e PC), il numero più alto mai registrato per quel mese. Oltre all'aumento degli utenti su PS5, il coinvolgimento degli utenti è stato favorito dalla pubblicazione di Helldivers 2 e Ghost of Tsushima per PC. Anche Rise of the Ronin e Stellar Blade hanno registrato vendite robuste.

Sony sta rivedendo i programmi di sviluppo e ottimizzando i processi di sviluppo per "pubblicare in modo coerente e continuo titoli di successo". L'azienda sta inoltre dando priorità all'aumento del coinvolgimento degli utenti e della base installata per "stabilire una base di guadagno stabile".

I prossimi giochi di Sony sono lo sparatutto multigiocatore Concord, il platform single player Astro Bot e il gioco d'azione e avventura LEGO Horizon Adventures.