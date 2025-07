Assassin's Creed Shadows: il DLC "Claws of Awaji" e New Game Plus hanno date di uscita, annunciate da Ubisoft

Ubisoft ha appena pubblicato un nuovo video dedicato ad Assassin's Creed Shadows in cui viene definita la "roadmap estiva" del gioco, ovvero il programma dei prossimi contenuti in arrivo, annunciando le date di uscita del DLC "Claws of Awaji" e del New Game Plus.

Entrambi gli elementi erano stati già presentati in precedenza, ma in questo caso vengono illustrati più nel dettaglio e soprattutto hanno ora delle collocazioni temporali definite: il primo ad arrivare sarà il New Game Plus, destinato ad essere inserito nel gioco la prossima settimana, per la precisione il 29 luglio.

Si tratta della classica modalità aggiuntiva che segue lo standard ormai consolidato: una volta conclusa la storia principale è possibile avviare una "Nuova Partita+" che fa ripartire la storia dall'inizio ma mantenendo tutti i progressi fatti sul personaggio, cosa che ovviamente consente un avanzamento molto più veloce e la possibilità di rivivere il gioco da una nuova prospettiva, continuando la progressione.