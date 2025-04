Assassin's Creed Shadows presenta la roadmap dell'Anno 1 con New Game Plus, nuove storie e DLC

Ubisoft ha svelato la roadmap dei contenuti post-lancio in programma per l'Anno 1 di Assassin's Creed Shadows, con diverse novità già in arrivo durante il corso del mese di maggio.

Stando ai dettagli forniti, a inizio mese prossimo verrà pubblicata una storia aggiuntiva gratuita con la missione "Le Opere di Padre Frois" e miglioramenti all'esperienza di gioco. A fine mese, invece, è in programma un crossover speciale e aggiornamenti per il parkour, mentre a giugno arriverà la seconda storia aggiuntiva gratuita, nuove opzioni per la difficoltà e altro ancora.