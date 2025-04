A giudicare da alcuni ritrovamenti avvenuti nelle ultime ore, Assassin's Creed Shadows potrebbe ricevere una modalità multiplayer in futuro: lo suggerisce la presenza di riferimenti a mappe multiplayer nel codice del gioco.

La notizia arriva dal modder Sliderv2, che andando ad anallizzare il file bootstrap di Assassin's Creed Shadows ha trovato appunto la menzione ad alcune mappe di test per modalità online di tipo competitivo.

Ubisoft non ha ancora detto nulla in proposito, ma un ritorno del multiplayer in Assassin's Creed rappresenterebbe una notizia di una certa rilevanza per il franchise, che aveva accantonato questo tipo di funzionalità dopo Unity.

Per il momento non è dato sapere che tipo di esperienza online potrebbe trovare posto in Shadows, né quando eventualmente la vedremo in azione, ma è improbabile che quei riferimenti siano stati lasciati lì per caso.