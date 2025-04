Malenia da Elden Ring rivive nel maestroso cosplay di Lada Lyumos

Anche stavolta la modella russa ha realizzato un lavoro incredibile per la qualità del costume, degli accessori, del makeup e della post-produzione, e infatti il risultato finale è davvero suggestivo, a maggior ragione per i fan del soulslike di FromSoftware.

Il cosplay di Malenia da Elden Ring realizzato da Lada Lyumos porta in scena una sequenza davvero suggestiva, in cui la leggendaria Spada di Miquella si disintegra al termine dello scontro con il Senzaluce.

Una guerriera, tante interpretazioni

A pochi giorni dall'uscita di Elden Ring Nightreign, la figura di Malenia non accenna a perdere il proprio spessore, e non è ovviamente un caso che diverse cosplayer abbiano provato a interpretarla, pur consapevoli del gran lavoro necessario per riprodurne l'armatura.

Da questo punto di vista, i risultati migliori li hanno senz'altro ottenuti toriealis, amari.cosplay e Xenon_ne: i loro cosplay dedicati alla Spada di Miquella sono impressionanti.