Il cosplay di Burnice da Zenless Zone Zero firmato da peachmilky è incandescente

Il cast di Zenless Zone Zero è in continua espansione, introducendo in aggiornamento in aggiornamento nuovi personaggi giocabili ben caratterizzati e che hanno un certo successo anche nel panorama dei cosplay. Ad esempio, oggi vi proponiamo un cosplay di Burnice a tema estivo realizzato da peachmilky.
Burnice è la barista del gruppo Sons of Calydon, una fazione nota per il suo stile di vita ribelle. Ma non aspettattatevi una barista qualunque: è una vera esperta di combustibili e miscele infuocate, che non si fa problemi a usare per mettere a ferro e fuoco le linee nemiche.
Un cosplay Burnice perfetto per l'estate
Peachmilky ci propone una di Burnice in costume da bagno, perfettamente a tema con l'estate, che richiama il design audace e fiammeggiante originale del personaggio. Il risultato è ottimo, come potrete vedere qui sotto.
