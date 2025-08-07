Il cosplay de La Donna Invisibile di Marvel Rivals di peachmilky vi costringe a guardare

I personaggi Marvel sono sempre stati famosi, ma innegabilmente negli ultimi anni - in particolar modo grazie ai media diversi dai fumetti - sono diventati ancora più centrali nella cultura Pop e sono quindi sempre più presenti anche nel mondo del cosplay che sfrutta le varie fonti di ispirazioni disponibili. Ad esempio, La Donna Invisibile dei Fantastici 4, Sue Storm, è un personaggio veramente noto, ma con la sua introduzione in Marvel Rivals ha dominato ancora di più le scene, come ci dimostra il cosplay de La Donna Invisibile di peachmilky.

Sue Storm è uno dei membri de I Fantastici 4 e la moglie di Mr. Fantastic, ovvero Dr. Reed Nathaniel Richards. Il suo potere, come è facile intuire, è diventare invisibile ma ha anche la capacità di generare dei campi di forza utili come barriere.