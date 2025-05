Emma Frost nel cosplay di missbrisolo vi comanda di inginocchiavi di fronte a lei

Se amate i cosplay e amate Marvel Rivals, allora siete fortunati perché ci sono tanti personaggi che possono essere ricreati dai vostri content creator preferiti. Ad esempio, Emma Frost è una delle più gettonate e ora possiamo ad esempio vedere il cosplay di Emma Frost realizzato da missbrisolo. La mutante vi ordina di inginocchiarvi di fronte a lei: obbedirete?

Ricordiamo che Emma Frost è un personaggio Marvel e precisamente della serie X-Men. Spesso è mostrata nelle storie come una nemica di Tempesta, noto personaggio, e ha poteri legati alla telepatia ed è in grado di diventare di diamante, per sbloccare grande forza e resistenza. Al di là dei poteri, si tratta di una donna ricca e potente. Non a caso il suo aspetto è sempre molto elegante.