Poison Ivy torna nel cosplay di missbrisolo per la felicità dei fan

Poison Ivy è uno dei personaggi del mondo DC. Negli ultimi anni è salita alla ribalta anche grazie alla serie animata nella quale è protagonista insieme a Harley Quinn . La donna è in grado di controllare le piante e ha a cuore la natura, anche a costo di far del male a tutte le persone. Di norma è una avversaria di Batman, ma non è un personaggio immorale e caotico come può essere Joker.

Le fotografie di Poison Ivy nel cosplay di missbrisolo

Non è la prima volta che vediamo degli scatti fotografici di Poison Ivy realizzati in cosplay da missbrisolo e certamente i fan saranno felici di rivedere la cosplayer in questo costume, certamente molto riuscito. Noterete che la Poison Ivy di missbrisolo non ha la pelle verde. Di norma la donna è colorata, ma non in tutte le versioni. Alla fine della lista di fotografie, infatti, vediamo una immagine tratta da un albo a fumetti in cui il personaggio ha la pelle originale, non condizionata dalla trasformazione arborea.

