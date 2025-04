April O'Neil nel cosplay di missbrisolo vi fa venir voglia di diventare una Tartaruga Ninja

Le Tartarughe Ninja sono amate da grandi e piccini sin dal loro primo arrivo, ma spesso ci si dimentica che attorno a loro vi è un microcosmo di personaggi che le aiutano. Un esempio è la giornalista April O'Neil. Per fortuna il mondo del cosplay si impegna per dare spazio a tanti personaggi, come ci dimostra ora missbrisolo con il proprio cosplay di April O'Neil.

April è una reporter e spesso aiuta le Tartarughe nelle loro imprese. La donna è coraggiosa, ma spesso finisce nei guai e i protagonisti devono aiutarla a scappare o liberarla dalle grinfie dei nemici.