Il cosplay di Malenia da Elden Ring creato da novareey è un inno all'artigianalità italiana

novareey ha realizzato uno straordinario cosplay dedicato a Malenia, la Lama di Miquella di Elden Ring, che per molti versi è un inno all'artigianalità italiana.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/08/2025
Malenia da Elden Ring

Il cosplay di Malenia da Elden Ring realizzato da novareey è un vero e proprio inno all'artigianalità italiana, come si può ben vedere dallo scatto qui sotto, e non a caso è valso alla cosplayer alcuni importanti riconoscimenti.

La Lama di Miquella, uno dei personaggi più affascinanti dell'ultimo soulslike firmato FromSoftware, è stata profondamente segnata da una maledizione che l'ha sempre costretta a lottare per sopravvivere, ma nonostante tutto è diventata una guerriera di incredibile abilità, la più forte dell'Interregno.

Equipaggiata con la sua lunga spada rossa, con cui è capace di sferrare fendenti rapidissimi, Malenia possiede il potere di rigenerare la propria salute con ogni attacco messo a segno: queste sue caratteristiche la rendono un avversario assolutamente temibile.

Un lavoro eccellente

Mentre si susseguono le voci sul cast del film di Elden Ring, Malenia rimane una figura iconica e l'interpretazione di novareey le rende assolutamente giustizia, grazie alla straordinaria cura con cui sono stati realizzati gli accessori e il costume, strapieni di dettagli e fedeli a quanto visto nel gioco.

Altri cosplay notevolissimi dedicati alla Lama di Miquella sono senz'altro quelli realizzati da Lada Lyumos, toriealis, amari.cosplay e Xenon_ne.

#Cosplay
