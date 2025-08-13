Il cosplay di Malenia da Elden Ring creato da novareey è un inno all'artigianalità italiana

Il cosplay di Malenia da Elden Ring realizzato da novareey è un vero e proprio inno all'artigianalità italiana, come si può ben vedere dallo scatto qui sotto, e non a caso è valso alla cosplayer alcuni importanti riconoscimenti.

La Lama di Miquella, uno dei personaggi più affascinanti dell'ultimo soulslike firmato FromSoftware, è stata profondamente segnata da una maledizione che l'ha sempre costretta a lottare per sopravvivere, ma nonostante tutto è diventata una guerriera di incredibile abilità, la più forte dell'Interregno.

Equipaggiata con la sua lunga spada rossa, con cui è capace di sferrare fendenti rapidissimi, Malenia possiede il potere di rigenerare la propria salute con ogni attacco messo a segno: queste sue caratteristiche la rendono un avversario assolutamente temibile.