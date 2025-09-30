Il cosplay di Boa Hancock da One Piece firmato enjinight ci illumina d'immenso

Il cosplay di Boa Hancock da One Piece realizzato da enjinight riprende il design classico del personaggio creato da Eiichiro Oda, la regina di Amazon Lily nonché una dei Sette Corsari, giocando con la luce per ottenere degli effetti particolari.

Il risultato finale è notevole e dona agli scatti una marcia in più, unitamente alla cura con cui la modella ha realizzato il costume di Boa, quello rosso tradizionale che le abbiamo visto indossare in così tante occasioni all'interno della serie animata di One Piece.

Oltre a essere scaltra e coraggiosa, l'Imperatrice Pirata possiede anche il potere del frutto del diavolo Mero Mero no Mi, che le permette di pietrificare chiunque provi attrazione nei suoi confronti: un'eventualità che si verifica piuttosto di frequente.