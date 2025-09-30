0

Il cosplay di Boa Hancock da One Piece firmato enjinight ci illumina d'immenso

enjinight ha realizzato un bel cosplay di Boa Hancock, il celebre personaggio della serie One Piece, giocando con la luce per ottenere degli effetti molto interessanti: ecco le foto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/09/2025
Boa Hancock in One Piece

Il cosplay di Boa Hancock da One Piece realizzato da enjinight riprende il design classico del personaggio creato da Eiichiro Oda, la regina di Amazon Lily nonché una dei Sette Corsari, giocando con la luce per ottenere degli effetti particolari.

Il risultato finale è notevole e dona agli scatti una marcia in più, unitamente alla cura con cui la modella ha realizzato il costume di Boa, quello rosso tradizionale che le abbiamo visto indossare in così tante occasioni all'interno della serie animata di One Piece.

Oltre a essere scaltra e coraggiosa, l'Imperatrice Pirata possiede anche il potere del frutto del diavolo Mero Mero no Mi, che le permette di pietrificare chiunque provi attrazione nei suoi confronti: un'eventualità che si verifica piuttosto di frequente.

La principessa del cosplay

In attesa della Stagione 2 della serie televisiva di One Piece, il manga di Oda continua a riscuotere un enorme successo in tutto il mondo, e il personaggio di Boa Hancock in particolare è rapidamente diventato uno dei preferiti dalle cosplayer.

Fra le interpretazioni più recenti e interessanti della regina di Amazon Lily segnaliamo senz'altro quelle realizzate da Kalinka Fox, Lada Lyumos, Irine Meier e missbrisolo.

#Cosplay
