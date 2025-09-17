One Piece: Stagione 2 si presenta in una nuova video anteprima con scene, interviste e dietro le quinte

Avevamo visto il trailer della Stagione 2 di One Piece lo scorso agosto, e in quella occasione erano state mostrate Nico, Robin e Bibi, oltre a ricevere la conferma della terza stagione, mentre in questo caso vediamo qualche altro scorcio e considerazione da parte degli attori.

Netflix ha pubblicato una nuova video anteprima "sneak peek" su One Piece: Stagione 2 , che consente di vedere qualcosa della nuova stagione attraverso interviste e riprese dietro le quinte , con la serie TV destinata a tornare nel 2026.

Le riflessioni degli attori protagonisti

La ciurma di Cappello di Paglia prosegue la sua avventura sulla Rotta Maggiore, alla ricerca del tesoro definitivo, e nel percorso si ritroverà a incontrare nuovi personaggi e sfide sempre più incredibili, ovviamente in linea con quanto abbiamo visto nella serie originale.

"La ciurma è davvero entusiasta di tornare perché la storia di One Piece diventa sempre più grande e migliore", dice Iñaki Godoy, alias Rufy, all'inizio del nuovo sneak peek, che mostra anche una prima inquadratura di Loguetown, con la sua piazza affollata.

Emily Rudd (che interpreta Name) condivide inoltre le sue riflessioni su come proseguirà la storia, su come la ciurma di Cappello di Paglia abbia creato una propria famiglia e su come questi temi saranno ripresi nella seconda stagione: "La scorsa stagione è stato davvero emozionante vedere i personaggi riunirsi e creare questa famiglia", ha riferito, "Nella seconda stagione li vedremo affidarsi completamente l'uno all'altro".

Jacob Romero, alias Usop, concorda, affermando: "One Piece ha fatto un ottimo lavoro nel trasmettere questo messaggio davvero importante", con Taz Skyler (Sanji) a proseguire la riflessione: "Che è quello di seguire i propri sogni nonostante la pressione che il mondo esercita su di te", mentre Jacob conclude con: "Questa stagione è una grande avventura con tanto cuore".