One Piece: Stagione 2 si presenta in una nuova video anteprima con scene, interviste e dietro le quinte

Netflix ha pubblicato un nuovo video "sneak peek" di One Piece: Stagione 2 che consente di dare un'occhiata in anteprima ad alcuni momenti della seconda stagione, tra riflessioni varie.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/09/2025
Nami in una scena dietro le quinte di One Piece: Stagione 2

Netflix ha pubblicato una nuova video anteprima "sneak peek" su One Piece: Stagione 2, che consente di vedere qualcosa della nuova stagione attraverso interviste e riprese dietro le quinte, con la serie TV destinata a tornare nel 2026.

Avevamo visto il trailer della Stagione 2 di One Piece lo scorso agosto, e in quella occasione erano state mostrate Nico, Robin e Bibi, oltre a ricevere la conferma della terza stagione, mentre in questo caso vediamo qualche altro scorcio e considerazione da parte degli attori.

Nel video, il cast riflette sull'entusiasmo di tornare per la seconda stagione di One Piece, sottolineando che la storia diventa sempre più ampia e intensa in questa nuova parte dell'adattamento dal manga/anime.

Le riflessioni degli attori protagonisti

La ciurma di Cappello di Paglia prosegue la sua avventura sulla Rotta Maggiore, alla ricerca del tesoro definitivo, e nel percorso si ritroverà a incontrare nuovi personaggi e sfide sempre più incredibili, ovviamente in linea con quanto abbiamo visto nella serie originale.

"La ciurma è davvero entusiasta di tornare perché la storia di One Piece diventa sempre più grande e migliore", dice Iñaki Godoy, alias Rufy, all'inizio del nuovo sneak peek, che mostra anche una prima inquadratura di Loguetown, con la sua piazza affollata.

One Piece: Heroines è un nuovo anime spin-off: vediamo tutti i dettagli e la locandina One Piece: Heroines è un nuovo anime spin-off: vediamo tutti i dettagli e la locandina

Emily Rudd (che interpreta Name) condivide inoltre le sue riflessioni su come proseguirà la storia, su come la ciurma di Cappello di Paglia abbia creato una propria famiglia e su come questi temi saranno ripresi nella seconda stagione: "La scorsa stagione è stato davvero emozionante vedere i personaggi riunirsi e creare questa famiglia", ha riferito, "Nella seconda stagione li vedremo affidarsi completamente l'uno all'altro".

Jacob Romero, alias Usop, concorda, affermando: "One Piece ha fatto un ottimo lavoro nel trasmettere questo messaggio davvero importante", con Taz Skyler (Sanji) a proseguire la riflessione: "Che è quello di seguire i propri sogni nonostante la pressione che il mondo esercita su di te", mentre Jacob conclude con: "Questa stagione è una grande avventura con tanto cuore".

