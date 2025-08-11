One Piece: Heroines è un nuovo anime spin-off: vediamo tutti i dettagli e la locandina

One Piece è un ampio mondo narrativo con tantissime storie e non sempre c'è spazio per esplorarle all'interno della trama principale: per la fortuna degli appassionati ci sono anche gli spin-off, come One Piece: Heroines, la serie di romanzi dedicati ai personaggi femminili della serie. Se però non siete mai stati grandi amanti della lettura, non preoccupatevi perché One Piece: Heroines diventerà una serie animata.
Vediamo cosa è stato svelato sull'anime di One Piece: Heroines.
Cosa sappiamo di One Piece: Heroines
One Piece: Heroines racconta nuove storie secondarie di molte delle eroine più importanti della serie, come Nami, Nico Robin, Nefertari Bibi e Perona, che non sono apparse nella serie manga originale di Oda, ovvero si tratta di un nuovo modo per esplorare la storia anche per chi sa veramente tutto di One Piece.
Qui sopra potete vedere la locandina di One Piece: Heroines che permette di farci un'idea dello stile della serie. Il romanzo di One Piece: Heroines è scritto da Jun Esaka con illustrazioni di Sayaka Suwa. Haruka Kamatami dirigerà la nuova serie anime spin-off per Toei Animation, con Takashi Kojima che si occuperà del character design e Momoka Toyoda della sceneggiatura. Non è ancora stato rivelato quando i fan potranno vederla, poiché al momento non sono ancora state confermate né la finestra di lancio né la data di uscita.
Non è nemmeno chiaro quanto lungo sarà One Piece: Heroines: considerando il materiale disponibile, si possono fare un paio di episodi ma potrebbe prendere una forma simile a quella di One Piece Fan Letter.