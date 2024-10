Il trailer di One Piece Fan Letter ci permette di vedere finalmente il nuovo anime

Ricordiamo che One Piece Fan Letter è stato annunciato per la prima volta all'inizio del mese. Andrà in onda il 20 ottobre in Giappone . Potete vedere il trailer qui sotto.

One Piece sta celebrando il suo 25° anniversario e, nel mezzo dei tanti annunci dedicati alla saga, i creatori hanno pubblicato il primo trailer di One Piece Fan Letter .

Il trailer di One Piece Fan Letter

Diretto da Megumi Ishitani, già regista di alcuni degli episodi di One Piece più apprezzati, One Piece Fan Letter adatta il materiale del romanzo spinoff One Piece Novel: Straw Hat Stories scritto da Tomohito Ohsaki.

Queste storie mostrano ciò che gli altri abitanti dei mari pensano dei Cappelli di Paglia, e mostrano come ognuno dei pirati abbia avuto un impatto sulle persone di tutto il mondo. La durata sarà pari a quella di un episodio standard.

Ecco come il romanzo originale spiega di cosa parlano i vari capitoli; supponiamo che ci si possa aspettare contenuti simili nell'anime:

Nami: "Una giovane reclusa di Sabaody con un'ossessione per le donne pirata si innamora del suo idolo, Nami. Quando viene a sapere che i Cappelli di Paglia sono tornati all'Arcipelago dopo due anni, spera di scorgere la donna che le ha cambiato la vita".

Luffy: "Durante la battaglia di Marineford, un marine assiste al salvataggio di Ace da parte di Luffy. Il legame tra i due fratelli lo spinge a mettere in discussione il suo rapporto con il fratello, che sta combattendo anche lui in guerra".

Zoro: "In un bar a Dress Rosa, un ubriaco Zoro si lancia in un dibattito con un gruppo di Marines su chi sia lo spadaccino più forte del mondo: Mihawk, Shanks, Vista, Ryuma o Zoro; senza che nessuno dei Marines si renda conto di chi sia in realtà".

Franky: "Una giovane ragazza si trasferisce su Water 7 da un'altra isola e accetta di gestire una libreria. Lì sente le storie di Franky da diversi volti familiari, mentre si abitua alla sua nuova vita nella Capitale dell'Acqua".

Vi ricordiamo poi che è in arrivo anche THE ONE PIECE, il remake dell'anime.