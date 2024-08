THE ONE PIECE, il remake animato si mostra con nuove immagini: il team svela chi ci sta lavorando

Durante il ONE PIECE DAY 2024 sono state svelate nuove informazioni sul remake dell'anime di One Piece, noto come THE ONE PIECE. Abbiamo avuto la possibilità di vedere un video, delle immagini (che trovate poco sotto) e la lista delle persone di WIT Studio che lavoreranno sul prodotto animato:

Regia: Masashi Koizuka (L'attacco dei giganti)

Assistente alla regia: Hideaki Abe (Jujutsu Kaisen, regia dell'episodio 15)

Series composition: Taku Kishimoto (Erased, Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage)

Design dei personaggi e supervisione delle animazioni: Kyoji Asano (L'attacco dei giganti, SPY × FAMILY), Takatoshi Honda (To Your Eternity)

Design delle creature e concept art: Yasuhiro Kajino

Prop Designer: Eri Taguchi

Animatori delle scene d'azione: Ken Imaizumi, Shuhei Fukuda

Direzione artistica: Tomonori Kuroda (A Certain Magical Index)

Produzione delle animazioni: WIT Studio