Chi c'è dietro l'anime Sekiro: No Defeat?

"Sekiro: No Defeat" è prodotto da ARCH e animato da Qzil.la , due società con diversi anime all'attivo. ARCH, fondata dall'ex produttore di Bandai Namco e Production IG Nao Hirasawa, ha lavorato a titoli come "Promare", "Tribe Nine", "The Journey" e ai film di "Monster Strike". ARCH è stata anche coinvolta in "The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes" del 2022 e nel gioco gacha "Azur Lane".

Altri dettagli

Qzil.la, diretta da Shun Fukudome di Production IG, è nota per "Enter The Garden", "Kuromi's Pretty Journey" e la sigla finale dell'episodio 11 di "Chainsaw Man".

In seguito all'annuncio del loro coinvolgimento in "Sekiro: No Defeat", alcune persone hanno richiamato l'attenzione sull'uso autodichiarato di IA da parte di Qzil.la per migliorare la produzione di anime.

Comunque sia, Sekiro: No Defeat sarà disegnato completamente a mano e sarà incentrato sulla vita dei personaggi del gioco e sui conflitti che devono affrontare. A dirigerlo ci sarà Kenichi Kutsuna, un animatore chiave che ha lavorato su "Naruto: Shippuden", "Bleach" e "One Punch Man", tra gli altri.

Secondo una dichiarazione di Crunchyroll, Kutsuna ha affermato che l'anime "è stato concepito per essere un'esperienza davvero memorabile, che lascerà un'impressione duratura sia sui fan più accaniti del gioco sia su coloro che scoprono il mondo di Sekiro per la prima volta".

Altri membri dello staff includono lo sceneggiatore Takuya Satou ("Steins;Gate", "Fate/stay night", "Haikyuu!!"), il direttore capo dell'animazione Kaito Moki ("My Dress-Up Darling", "Le bizzarre avventure di JoJo Parte 5: Vento Aureo") e il direttore artistico Yuji Kaneko ("Trigun Stampede", "Heavenly Delusion").

Per mantenere l'autenticità che i fan del gioco si aspettano, Daisuke Namikawa, Miyuki Satou e Kenjiro Tsuda, che hanno prestato le voci giapponesi rispettivamente a Lupo, Kuro e Genichiro Ashina, riprenderanno i loro ruoli.

"Sekiro: No Defeat" è attualmente in produzione e sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Crunchyroll.