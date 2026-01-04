Jujutsu Kaisen potrebbe avere un nuovo videogioco in arrivo da CyberConnect2

Non si tratta proprio di un annuncio ufficiale, ma un messaggio pubblicato per l'inizio del nuovo anno dal CEO di CyberConnect2 potrebbe indicare il possibile arrivo di un nuovo videogioco su Jujutsu Kaisen da parte del team in questione.

La faccenda è ancora piuttosto vaga, ma il messaggio pubblicato dal capo del team sembra contenere un indizio alquanto chiaro riguardante la serie di anime e manga in questione: il CEO di CyberConnect2, Hiroshi Matsuyama, ha raccomandato ai lettori di 4Gamer.net di guardare Jujutsu Kaisen: The Culling Game Part 1, che andrà in onda tra pochi giorni in Giappone.

"Lo guarderò anch'io", ha scritto Matsuyama. "Huh? Noi? Non abbiamo nulla a che fare con quello, vogliamo solo guardarlo, ecco tutto. Voglio dire, se fossimo al 9 gennaio allora potremmo avere qualcosa da annunciare, ma al momento non c'è nulla, quindi guardate l'anime di Jujutsu Kaisen intanto".