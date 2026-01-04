Jujutsu Kaisen potrebbe avere un nuovo videogioco in arrivo da CyberConnect2

Non si tratta proprio di un annuncio ufficiale, ma un messaggio pubblicato per l'inizio del nuovo anno dal CEO di CyberConnect2 potrebbe indicare il possibile arrivo di un nuovo videogioco su Jujutsu Kaisen da parte del team in questione.
La faccenda è ancora piuttosto vaga, ma il messaggio pubblicato dal capo del team sembra contenere un indizio alquanto chiaro riguardante la serie di anime e manga in questione: il CEO di CyberConnect2, Hiroshi Matsuyama, ha raccomandato ai lettori di 4Gamer.net di guardare Jujutsu Kaisen: The Culling Game Part 1, che andrà in onda tra pochi giorni in Giappone.
"Lo guarderò anch'io", ha scritto Matsuyama. "Huh? Noi? Non abbiamo nulla a che fare con quello, vogliamo solo guardarlo, ecco tutto. Voglio dire, se fossimo al 9 gennaio allora potremmo avere qualcosa da annunciare, ma al momento non c'è nulla, quindi guardate l'anime di Jujutsu Kaisen intanto".
Il 9 gennaio ci sarà l'annuncio?
Il messaggio di Matsuyama è sibillino, ma è abbastanza chiaro che indichi un prossimo annuncio in arrivo, a quanto pare per il 9 gennaio o a partire da tale data: è altamente probabile che venga presentato un nuovo videogioco di Jujutsu Kaisen da parte di CyberConnect2.
Considerando che si tratta del team responsabile di altri tie-in alquanto apprezzati come la serie Naruto: Ultimate Ninja Storm, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles e Dragon Ball Z: Kakarot, il fatto che si occupino di un adattamento della celebre serie di Gege Akutami potrebbe essere davvero un'ottima notizia.
La serie finora ha ricevuto praticamente il solo Jujutsu Kaisen: Cursed Clash come adattamento videoludico, il quale non è stato accolto alquanto negativamente da critica e pubblico, dunque un rilancio su questo fronte con un titolo sviluppato da un team esperto come CyberConnect2 potrebbe essere una notizia davvero molto positiva per i fan.
A questo punto attendiamo il 9 gennaio (o comunque i prossimi giorni) per vedere se emergerà davvero un annuncio ufficiale su un nuovo gioco di Jujutsu Kaisen in lavorazione.