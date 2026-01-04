vivo X200 FE: scopri uno degli smartphone più interessanti della fascia media, disponibile un coupon sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice promo sullo smartphone vivoX200 FE che viene messo in offerta grazie al coupon ITCD60 con cui sarà possibile risparmiare 60€ sull'acquisto finale del prodotto, la cui cifra totale è di 499,04€. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.
Il dispositivo è dotato di un display da 6,31 pollici che offre una risoluzione elevata di 2640 x 1216 pixel, garantendo immagini nitide, colori accurati e un'ottima esperienza visiva sia nella navigazione quotidiana sia nella fruizione di contenuti multimediali. Dal punto di vista della connettività, il vivo X200 FE integra il modulo 5G.
Ulteriori dettagli
Grande attenzione è stata riservata al comparto fotografico. La fotocamera da 50 megapixel consente di realizzare scatti di alta qualità con una risoluzione massima di 8165 x 6124 pixel, mentre la registrazione video arriva fino al 4K a 3840 x 2160 pixel, ideale per ottenere filmati dettagliati e fluidi.
Nonostante l'elevata dotazione tecnica, il vivo X200 FE mantiene dimensioni compatte: 8 mm di spessore e un peso di soli 186 grammi, risultando maneggevole ed elegante. Completa il quadro una batteria da 6500 mAh, pensata per offrire un'autonomia prolungata anche con un utilizzo intenso.