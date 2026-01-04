vivo X200 FE: scopri uno degli smartphone più interessanti della fascia media, disponibile un coupon sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice promo sullo smartphone vivoX200 FE che viene messo in offerta grazie al coupon ITCD60 con cui sarà possibile risparmiare 60€ sull'acquisto finale del prodotto, la cui cifra totale è di 499,04€. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.

Il dispositivo è dotato di un display da 6,31 pollici che offre una risoluzione elevata di 2640 x 1216 pixel, garantendo immagini nitide, colori accurati e un'ottima esperienza visiva sia nella navigazione quotidiana sia nella fruizione di contenuti multimediali. Dal punto di vista della connettività, il vivo X200 FE integra il modulo 5G.