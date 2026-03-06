Su Amazon è disponibile un'offerta che fa calare al minimo storico il prezzo della doppia ventola NZXT

0

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/03/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sulla doppia ventola NZXT che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 44% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 69,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La ventola doppia NZXT è progettata per offrire prestazioni di raffreddamento elevate. Il design utilizza pale e telaio realizzati in polimero a cristalli liquidi, un materiale avanzato che mantiene la forma anche a velocità molto elevate. Questo permette di ridurre flessioni e vibrazioni.

Uno degli elementi chiave è il design ottimizzato delle pale, con uno spazio estremamente ridotto tra la punta della pala e il telaio. Questa soluzione diminuisce le turbolenze e limita la perdita di aria, migliorando sia il flusso d'aria sia la pressione statica. Il risultato è una ventola capace di mantenere prestazioni elevate a qualsiasi velocità di rotazione.

Il sistema utilizza inoltre un cuscinetto ibrido personalizzato, che combina levitazione magnetica e lubrificazione fluidodinamica. La levitazione magnetica mantiene il rotore perfettamente centrato e stabile anche durante l'uso intensivo, mentre la lubrificazione riduce attrito e usura. Questo garantisce un funzionamento più silenzioso e una maggiore durata nel tempo. La struttura è ulteriormente rinforzata da un nucleo con involucro metallico.

