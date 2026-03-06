Volante da corsa Logitech + pedaliera in offerta su Amazon: compatibili con PC e PlayStation

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del set da corsa targato Logitech: volante + pedaliera sono in offerta con uno sconto attivo del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 259€. Acquista il set direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Il punto di forza di questo dispositivo è la tecnologia TRUEFORCE, sviluppata da Logitech per offrire un livello di feedback molto più realistico rispetto ai tradizionali sistemi di force feedback. Grazie alla connessione diretta con i motori dei giochi compatibili, TRUEFORCE restituisce vibrazioni e sensazioni estremamente precise.
Ulteriori dettagli
Un'altra caratteristica pensata per migliorare l'esperienza di guida è la doppia frizione programmabile, che consente partenze più rapide e pulite. Questa funzione simula la tecnica di partenza utilizzata nelle vere competizioni automobilistiche, offrendo un vantaggio nei giochi che supportano questa modalità.
Il volante integra inoltre un contagiri a LED che permette di monitorare facilmente la velocità del motore durante la gara. I controlli di gioco sono integrati direttamente nel volante per un accesso rapido alle principali funzioni su console e PC. Il dispositivo include anche un selettore a 24 posizioni e una pedaliera con freno progressivo, progettata per offrire maggiore precisione nella frenata.