Xbox Project Helix sarebbe il 25% più veloce di PS6, che non sarà rimandata

La prossima generazione di console pare oggi un po' più vicina rispetto a ieri, visto che Microsoft un po' a sorpresa ha svelato al mondo che il nome in codice della prossima Xbox è Project Helix e ha indicato che sarà adatta a riprodurre sia giochi per PC che giochi Xbox.

La componenti di PS6 e Xbox Project Helix

Moore's Law is Dead spiega che una delle più grandi differenze tra le presunte caratteristiche tra l'AMD Orion di PS6 e l'AMD Magnus di Xbox è la dimensione del die. Quello di Sony dovrebbe essere da 280 mm quadrati, fabbricato col processo da 3 nm di TSMC, mentre quello di Project Helix sarebbe da 408 mm quadrati, tramite la combinazione di un SoC da 144 mm quadrati e una GPU da 264 mm quadrati. La conseguenza è che Project Helix sarebbe più costoso.

Un'altra differenza sono le unità computazionali. PS6 userebbe 54 unità di tipo RDNA 5 per la grafica, con 8 core Zen 6c insieme a 2 core Zen 6 a bassa potenza per gestire le operazioni di sistema. Secondo Moore's Law is Dead, questo darebbe un boost del 20% in termini di potenza di CPU disponibile per eseguire i giochi, rispetto a PS5 la cui CPU non ha dei core dedicati per l'OS.

Magnus di Project Helix, invece, non avrebbe core a bassa potenza, piuttosto la sua CPU consisterebbe fino a 3 core Zen 6 insieme a 8 core Zen 6c, con una GPU da 68 unità computazionali di tipo RDNA 5. In breve, la CPU di Xbox sarebbe più potente grazie alla presenza dei core Zen 6 rispetto ai Zen 6c di PS6. Ciò detto, la differenza non sarebbe così grande in termini di pure prestazioni secondo la fonte.

Per quanto riguarda la GPU, Sony starebbe mirando a una velocità di clock di 3 GHz, il che risulterebbe in 40 TFLOPS: in teoria, avrebbe prestazioni di rasterizzazione tre volte superiori a PS5 e fino a 12 volte le capacità di ray tracing. Project Helix, invece, sarebbe il 25% più veloce di PS6, sulla carta. I risultati pratici sono poi ovviamente per ora sconosciuti.