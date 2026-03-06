Xbox Project Helix sarebbe il 25% più veloce di PS6, che non sarà rimandata

La prossima generazione di console pare oggi un po' più vicina rispetto a ieri, visto che Microsoft un po' a sorpresa ha svelato al mondo che il nome in codice della prossima Xbox è Project Helix e ha indicato che sarà adatta a riprodurre sia giochi per PC che giochi Xbox.
Per quanto riguarda invece PS6? Cosa possiamo aspettarci? A parlarne è il noto canale YouTube Moore's Law is Dead.
La componenti di PS6 e Xbox Project Helix
Moore's Law is Dead spiega che una delle più grandi differenze tra le presunte caratteristiche tra l'AMD Orion di PS6 e l'AMD Magnus di Xbox è la dimensione del die. Quello di Sony dovrebbe essere da 280 mm quadrati, fabbricato col processo da 3 nm di TSMC, mentre quello di Project Helix sarebbe da 408 mm quadrati, tramite la combinazione di un SoC da 144 mm quadrati e una GPU da 264 mm quadrati. La conseguenza è che Project Helix sarebbe più costoso.
Un'altra differenza sono le unità computazionali. PS6 userebbe 54 unità di tipo RDNA 5 per la grafica, con 8 core Zen 6c insieme a 2 core Zen 6 a bassa potenza per gestire le operazioni di sistema. Secondo Moore's Law is Dead, questo darebbe un boost del 20% in termini di potenza di CPU disponibile per eseguire i giochi, rispetto a PS5 la cui CPU non ha dei core dedicati per l'OS.
Magnus di Project Helix, invece, non avrebbe core a bassa potenza, piuttosto la sua CPU consisterebbe fino a 3 core Zen 6 insieme a 8 core Zen 6c, con una GPU da 68 unità computazionali di tipo RDNA 5. In breve, la CPU di Xbox sarebbe più potente grazie alla presenza dei core Zen 6 rispetto ai Zen 6c di PS6. Ciò detto, la differenza non sarebbe così grande in termini di pure prestazioni secondo la fonte.
Per quanto riguarda la GPU, Sony starebbe mirando a una velocità di clock di 3 GHz, il che risulterebbe in 40 TFLOPS: in teoria, avrebbe prestazioni di rasterizzazione tre volte superiori a PS5 e fino a 12 volte le capacità di ray tracing. Project Helix, invece, sarebbe il 25% più veloce di PS6, sulla carta. I risultati pratici sono poi ovviamente per ora sconosciuti.
I periodi di uscita della next gen di Sony e di Microsoft
Moore's Law is Dead continua poi raccontando dei periodi di uscita di PS6 e Project Helix. A suo dire, è difficile che Sony rimandi PS6. Sebbene ci siano problemi di provvigionamento delle RAM, con conseguente aumento dei prezzi, la compagnia giapponese ha dovuto affrontare qualcosa di simile durante la pandemia.
Lo YouTuber ritiene quindi che Sony rimarrà fedele all'uscita nel 2027, al massimo con un rimando a inizio 2028. Un rimando al 2029 è molto improbabile visto che costerebbe molto di più cambiare i piani piuttosto che assorbire gli aumenti di costi.
Secondo fonti vicine alla questione, si prevede che la situazione relativa alle memorie migliorerà "significativamente" entro la fine dell'anno in corso, per poi diventare "ben migliore" entro la fine del prossimo anno. La decisione definitiva sul lancio di PS6 sarà probabilmente presa all'inizio del 2027, "poco prima dell'inizio della produzione presso TSMC".
Ovviamente queste sono solo speculazioni, non informazioni ufficiali, e vanno prese con le pinze. Ecco infine i dettagli ufficiali su Project Helix.