Sony ha aumentato gli stipendi iniziali della divisione gaming in Giappone

Dopo la revisione, i laureati triennali assunti a tempo pieno percepiranno 425.000 yen al mese (circa 2.600 euro), mentre i laureati magistrali riceveranno 460.000 yen mensili (circa 2.800 euro). Per i dottorati, lo stipendio iniziale sarà di 480.000 yen, pari a circa 3.000 euro. Le cifre comprendono la paga base e 45 ore di straordinari fissi.

Commentando la decisione, la responsabile delle risorse umane di SIE, Asako Kurita, ha dichiarato: "Lo scopo di queste revisioni è incoraggiare i talenti a scegliere SIE come luogo in cui iniziare la propria carriera e sostenerli mentre affrontano nuove sfide e crescono all'interno di un'organizzazione di livello globale".

Sony aumenta gli stipendi

Aprile è tradizionalmente il mese in cui le aziende giapponesi assumono di più. La "stagione delle assunzioni" che la precede vede una grande competizione, con le imprese impegnate ad attrarre i candidati più qualificati. Negli ultimi anni questa tendenza si è accentuata anche nel settore videoludico: grandi aziende come Sega e Capcom hanno annunciato aumenti degli stipendi iniziali per attirare talenti, mentre Konami ha ritoccato le retribuzioni per il quarto anno consecutivo.

Oltre alla revisione del sistema retributivo, SIE ha dichiarato di aver introdotto misure a sostegno della crescita a lungo termine dei dipendenti, tra cui modalità di lavoro ibrido e strumenti per favorire l'equilibrio tra attività professionale e responsabilità familiari, come la cura dei figli o degli anziani.