Subito dopo aver chiuso BluePoint, PlayStation chiede ai fan quali remake vorrebbero vedere

Un curioso caso di pessimo tempismo è stato offerto dalla divisione tedesca di PlayStation, la quale attraverso l'account social ufficiale ha avuto l'ardire di chiedere ai fan quali remake vorrebbero vedere proprio nei giorni successivi alla chiusura di BluePoint.
Si è trattato probabilmente di una distrazione, ma la coincidenza è davvero incredibile se si pensa al trambusto social emerso dalla chiusura di un team che, finora, era visto in pratica come uno dei massimi specialisti nell'elaborazione di remake e remaster.
Forse anche questo potrebbe aver portato al silenzio radio che sembra sia stato imposto da Sony ai canali social di PlayStation nel corso del fine settimana, magari un tentativo di far placare le polemiche per le recenti decisioni imposte dal management.
Grande tempismo
L'account ufficiale di PlayStationDE, ovvero la divisione tedesca della compagnia, ha recentemente chiesto al pubblico, con tutta l'innocenza possibile, quale remake da parte di PlayStation vorrebbero vedere i fan, cosa che ha attirato le prevedibili risposte.
Si trattava ovviamente di un modo come un altro per coinvolgere un po' gli utenti in una discussione e creare interazioni, ma la scelta è parsa decisamente poco oculata proprio nel corso delle polemiche per la chiusura improvvisa di un team amato proprio per i suoi remake.
Ricordiamo che BluePoint ha lavorato sul remake di Demon's Souls e su quello di Shadow of the Colossus, per dirne un paio particolarmente noti, ma a quanto pare non è mai stato interpellato per un eventuale remake di Bloodborne, cosa desiderata da tantissimi giocatori.