Subito dopo aver chiuso BluePoint, PlayStation chiede ai fan quali remake vorrebbero vedere

Un curioso caso di pessimo tempismo è stato offerto dalla divisione tedesca di PlayStation, la quale attraverso l'account social ufficiale ha avuto l'ardire di chiedere ai fan quali remake vorrebbero vedere proprio nei giorni successivi alla chiusura di BluePoint.

Si è trattato probabilmente di una distrazione, ma la coincidenza è davvero incredibile se si pensa al trambusto social emerso dalla chiusura di un team che, finora, era visto in pratica come uno dei massimi specialisti nell'elaborazione di remake e remaster.

Forse anche questo potrebbe aver portato al silenzio radio che sembra sia stato imposto da Sony ai canali social di PlayStation nel corso del fine settimana, magari un tentativo di far placare le polemiche per le recenti decisioni imposte dal management.