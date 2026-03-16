PSSR migliorata su PS5 Pro, Digital Foundry analizza quattro giochi

Digital Foundry ha analizzato quattro giochi che supportano la tecnologia PSSR migliorata su PS5 Pro, disponibile come sappiamo grazie a un aggiornamento di sistema pubblicato oggi da Sony.

I titoli in questione sono Silent Hill f, Final Fantasy VII Rebirth, Monster Hunter Wilds e Dragon Age: The Veilguard, e a quanto pare è proprio il survival horror prodotto da Konami a trarre maggiore beneficio dal nuovo upscaler, nato da una collaborazione fra la casa giapponese e AMD.

Stando all'analisi, Silent Hill f risolve infatti molti dei problemi legati al rendering della vegetazione e agli sfarfallii dell'illuminazione globale in ray tracing, aumentando la nitidezza degli elementi senza artefatti da sharpening ed eliminando il rumore visivo in stile grana pellicola.

Miglioramenti evidenti si notano anche in Final Fantasy VII Rebirth, che vanta ora bordi più definiti, aliasing ridotto sia in movimento che nelle scene statiche e una resa della vegetazione più convincente, contribuendo a portare sullo schermo una grafica paragonabile a quella della modalità qualità su PS5 base, ma a 60 fps.