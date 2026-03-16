Star Wars: Maul - Shadow Lord ha un trailer ufficiale italiano ed è spettacolare

Il trailer ufficiale italiano di Star Wars: Maul - Shadow Lord introduce l'ambientazione e i personaggi della nuova serie animata dedicata a Darth Maul, in arrivo sulla piattaforma Disney+ il prossimo 6 aprile.
Determinato a vendicarsi dell'Impero, Maul cerca un apprendista che possa aiutarlo nella difficile missione e lo trova in Devon Izara, una giovane ma abile Padawan che tuttavia non sa se può fidarsi di lui. Nel video vediamo entrambi affrontare un pericoloso avversario, supportandosi a vicenda.
Lo show, che debutterà con i primi due episodi per poi passare a una pubblicazione a cadenza settimanale che culminerà in corrispondenza dello Star Wars Day, il 4 maggio, riporta sullo schermo il potente guerriero dopo gli eventi di The Clone Wars.
Caratterizzata da uno stile visivo molto particolare, che unisce animazione stilizzata e tecniche artigianali, la serie animata di Star Wars: Maul - Shadow Lord promette sequenze coinvolgenti e spettacolari nell'ambito di una trama che sembra accattivante.
Un grande ritorno
Annunciato circa un anno fa, Star Wars: Maul - Shadow Lord è finalmente pronto all'esordio sulla piattaforma Disney+ e segna un importante ritorno, quello appunto di Darth Maul: una figura capace di conquistare milioni di appassionati, nonostante una presenza limitata nella saga cinematografica.
Composta da dieci episodi fortemente interconnessi, la serie promette un'avventura adrenalinica dal ritmo serrato, ispirata ai classici serial che influenzarono George Lucas. La storia è ambientata a Janix, città costruita in un cratere, perfetta per intrighi e giochi di potere, sullo sfondo dell'avanzata imperiale.