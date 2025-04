Star Wars: Maul - Shadow Lord è stato annunciato: vediamo il periodo di uscita e i primi dettagli

Come è facile intuire dal nome, si focalizzerà su Maul, l'apprendista Sith apparso per la prima volta in Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma.

Nel mezzo dei tanti annunci della Celebrazione di Star Wars che sta avendo luogo in Giappone, Lucasfilm ha presentato una nuova serie animata : si tratta di Star Wars: Maul - Shadow Lord .

Cosa sappiamo di Star Wars: Maul - Shadow Lord

Star Wars: Maul - Shadow Lord sarà mandato in onda nel 2026. Non è stato indicato un periodo di uscita più preciso.

Rivelato durante un panel della Lucasfilm Animation alla Star Wars Celebration di Tokyo, Star Wars: Maul - Shadow Lord è in arrivo su Disney+ e vede Sam Witwer ritornare nei panni di Darth Maul. Witwer ha già doppiato l'iconico cattivo in Star Wars Rebels e Star Wars: The Clone Wars. La voce di Witwer è apparsa anche nella scena finale di Solo: A Star Wars Story.

La nuova serie è ambientata dopo l'ultima stagione di The Clone Wars e vedrà Maul "complottare per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta non toccato dall'Impero".

Durante il panel della Star Wars Celebration sono stati mostrati nuovi filmati (non disponibili pubblicamente in rete) che rivelano che lo show sarà alquanto oscuro. Nella clip, vediamo Maul far evadere di prigione una Twi'lek sensibile alla forza e proporle di addestrarla. Vediamo anche Maul fare a pezzi diversi personaggi con la sua spada laser.

