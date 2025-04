Indiana Jones e l'Antico Cerchio potrebbe avere un seguito, ma Phil Spencer sembra prediligere le serie Xbox

È in effetti un concetto che era stato già espresso in precedenza dal capo di Microsoft Gaming, considerando in effetti l'enorme quantità di proprietà intellettuali che sono ora sotto il controllo di Xbox.

Il successo di Indiana Jones e l'Antico Cerchio apre ovviamente la possibilità di un seguito o comunque un nuovo capitolo delle avventure del celebre archeologo in forma videoludica da parte di MachineGames e Phil Spencer sembra far trapelare che ci sia la possibilità, sebbene sia chiaro come il capo di Microsoft Gaming abbia intenzione di dare priorità alle proprietà intellettuali di Xbox .

È stato un ottimo esperimento

Dunque Spencer ovviamente non esclude la possibilità di un seguito di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, anzi sembra piuttosto propenso a ritenerla una possibilità concreta, in attesa di vedere anche i risultati che il gioco otterrà su PS5, ma non rappresenta un tipo di operazione su cui Microsoft sembra abbia intenzione di puntare particolarmente.

"Devo dire che siamo molto soddisfatti di Indy, e dell'accoglienza riservata dai giocatori al gioco. Pensiamo che il franchise sia ancora vivo e mi limito a dire questo, per il momento. Inoltre presto lo lanceremo su PlayStation e credo che sarà un bel momento", ha affermato Spencer.

"Mi ha ispirato molto il fatto che MachineGames abbia preso l'IP di qualcun altro e abbia fatto qualcosa di così unico, e mi ispira l'idea di ciò che il team potrà fare in futuro. Sono stati spinti a scegliere la prima persona rispetto alla terza e credo che una volta che lo si gioca, ci si renda conto di essere Indy e si capisca questa scelta".

Per quanto riguarda i prossimi progetti di MachineGames e dei team Xbox Game Studios, tuttavia, Spencer ribadisce che "in futuro voglio anche dare ai team la possibilità di creare i propri giochi e i propri franchise. Abbiamo anche molto spazio per raccontare nuove storie e voglio assicurarmi che sia un'opzione per noi".

Nel frattempo, abbiamo visto gli ottimi voti di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 e potete conoscere meglio il gioco su console Sony nella nostra analisi della versione PS5.