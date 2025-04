Mario Kart World, tutte le novità sul capitolo più grande di sempre

Dopo undici anni dall'ultimo capitolo (escludendo edizione Deluxe, spin-off e mobile) Nintendo sta presentando questo nuovo episodio come un gioco di rottura. Era molto complicato evolvere Mario Kart 8 , per la qualità dell'opera e la ricchezza dei contenuti . Nintendo non è tornata all'essenza dei primi giochi, riavvicinandosi a una guida più realistica e riducendo i personaggi, ma non ha nemmeno seguito la via del gigantismo in stile Sakurai, aggiungendo sempre più circuiti e piloti in una struttura stabile e collaudata.

La guida e la fisica

Mario Kart nel corso degli anni ha evoluto molto il suo sistema di guida, partendo da quello più realistico su Super Nintendo, passando per le derapate a "due controsterzi" di (tra gli altri) Mario Kart DS, arrivando a quello di Mario Kart 8 Deluxe, una summa di quanto esperito prima, quindi power slide senza necessità di controsterzare, effetto scia dietro a un personaggio, acrobazie in fase di atterraggio e durante un salto (eredità del capitolo Wii).

I trick saranno fondamentali in Mario Kart World

Miglioramenti grafici a parte, è proprio il sistema di controllo, e di conseguenza l'interazione con l'ambiente, ad aver maggiormente contraddistinto il passaggio da un capitolo all'altro. Nintendo non si è concentrata molto su questa tematica nel Direct, anche perché piuttosto complessa, ma ci ha donato diverse indicazioni.

Nella parte chiamata "nuove tecniche da provare", è stato enfatizzato il salto caricato. In sostanza, quando non curvate, è possibile tenere premuto ZR (presumiamo) e preparare così un salto, da attivare al momento che preferite: dovrebbe servire sia a evitare oggetti (come i gusci verdi), sia a salire su determinate piattaforme e/o supporti. In Mario Kart World non ci sono più sezioni antigravitazionali, ma è possibile comunque, sfruttando certe caratteristiche delle piste (ringhiere, rampe, ferrovie) issarsi per un breve periodo su una parete verticale: non ci è chiaro a questo punto quanto e come l'utente potrà controllare il veicolo, visto che, a differenza dell'Antigravità, in queste situazioni la visuale rimane stabile, col personaggio disposto perpendicolarmente alla pista.

Che piaccia o meno, oltre alle derapate al millimetro, per andare veloci in questo nuovo Mario Kart sarà fondamentale padroneggiare i trick in stile Tony Hawk: in particolare le accelerazioni in atterraggio, e la direzione in aria dopo un salto, sia per raggiungere una nuova struttura "acrobatica", sia per tornare verso la pista. I circuiti sono pieni di ringhiere da percorrere su due ruote, di rampe, di pareti. Non sempre converrà sfruttarle, ma supponiamo che la differenza tra guidare bene e guidare molto bene starà proprio sul loro utilizzo.

Le nuove fasi marittime ricordano molto Wave Race

Impossibile non parlare anche della fisica, che non è certo rivoluzionaria, ma più presente che in ogni episodio precedente. In particolare, le collisioni non sono predeterminate. Come e quanto velocemente colpirete avversari e ostacoli altererà la reazione del kart. Questo dovrebbe innalzare la varietà delle corse, e la loro imprevedibilità.

Oltre all'Antigravità (sparita), rispetto all'8 sono drasticamente cambiate le fasi marittime. Se in passato scaturivano una guida molto simile a quella normale, ma con una velocità e delle movenze diverse (per forza, si andava sott'acqua), in Mario Kart World i veicoli diventano una specie di "kart d'acqua", generando delle fasi in pieno stile Wave Race, con la possibilità di sfruttare le onde come fossero rampe.

La gestione dell'acqua, e la sua dinamicità in relazione alle variabili condizioni meteo, non è stata presentata con lo stesso fervore di una nuova modalità, ma sarà uno degli elementi che diversificheranno maggiormente questo Mario Kart dagli episodi precedenti.