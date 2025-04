Monopoly Go! si traveste da Star Wars in un evento a tempo: tutti i dettagli

Durante la Star Wars Celebration che sta avendo luogo in Giappone, Scopely e Disney hanno annunciato una collaborazione tra il fenomeno mobile Monopoly Go! e Star Wars.

I dettagli sull'evento di Star Wars di Monopoly Go!

Prima di tutto, precisiamo i periodi di attività della collaborazione: inizierà il primo maggio e durerà fino al due luglio.

I contenuti di Monopoly Go! a tema con Star Wars prenderanno ispirazione da degli eventi della saga Skywalker (che è molto lunga) e da The Mandalorian.

Precisamente troverete i personaggi di Star Wars (come Luke Skywalker, Darth Vader, la Principessa Leila, Han Solo, R2D2, Yoda, Anakin Skywalker e Qui-Gon Jinn) con lo stile grafico di Monopoly Go!, ma anche degli adesivi a tema, delle gare con i pod e oggetti da collezione.

Qui sopra potete vedere il trailer ufficiale di Monopoly Go! in versione Star Wars, così da farvi un'idea di come appariranno i vari elementi all'interno del videogioco. Non è la prima volta che Monopoly Go! fa un mash-up: lo scorso settembre i personaggi Marvel come Spider-Man, Wolverine e gli Avengers che hanno fatto la loro comparsa.

Sapete che Monopoly Go spende più in marketing di quanto costi creare The Last of Us o Cyberpunk 2077?