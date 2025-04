Dopo le forti proteste, i bonus esclusivi per piattaforma di Inazuma Eleven: Victory Road sono stati cambiati

La presentazione dei bonus esclusivi per piattaforma di Inazuma Eleven: Victory Road ha scatenato delle veementi proteste da parte della community di giocatori, che hanno spinto Level-5 a modificare velocemente il sistema, di fatto eliminando la suddivisione dei bonus in base alla piattaforma e introducendo una nuova rotazione generale.

Inazuma Eleven: Victory Road ha un sistema assimilabile ai gacha per la conquistare dei giocatori, ovvero incentrato su una specie di sorteggio che consente di ottenere giocatori rari e potenti in base a determinate percentuali di possibilità, il cosiddetto "drop rate".

Durante la presentazione della settimana scorsa, Level-5 aveva annunciato un sistema con drop rate diversi in base alle piattaforme utilizzate, che portava a bonus esclusivi per piattaforma e all'incremento di questi in base all'uso del gioco su diverse piattaforme, ma la cosa non è stata presa affatto bene dai giocatori.