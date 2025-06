Inazuma Eleven: Victory Road presenta il brano di chiusura in video

Il brano di chiusura di Inazuma Eleven: Victory Road è stato pubblicato da Level-5 nel video che potete vedere (e ascoltare) qui sotto. Intitolato "Guidepost", il pezzo è interpretato da Hinano Iwasaki su testi di Akihiro Hino, musiche di Noriyasu Agematsu e arrangiamenti di Junpei Fujita.

Confermando l'impostazione in stile anime del gioco, la canzone ripercorre i momenti salienti della campagna con protagonista Destin Billows (Unmei Sasanami), che si ritrova per qualche motivo a odiare il calcio con tutte le sue forze e si trasferisce in una scuola che non ha un club di pallone.

La storia di Inazuma Eleven: Victory Road racconta appunto di come Destin si riavvicini allo sport, soprattutto grazie ad alcuni nuovi amici, per poi puntare a creare una squadra che possa competere nel leggendario torneo Victory Road.

Rispetto ai precedenti episodi della serie la trama utilizza un tono più maturo, anche se l'approccio shonen rimane quello di sempre e non mancano neppure riferimenti al passato grazie alla modalità Cronostoria.