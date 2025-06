Google lancia Imagen 4: genera tutte le immagini che vuoi con un semplice comando testuale

Dopo mesi di attesa, sviluppatori, designer e creativi possono ora testare questa tecnologia avanzata sia tramite API Gemini (in anteprima a pagamento), sia su Google AI Studio , dove è possibile provarlo gratuitamente con un limite d'uso. Si tratta di uno strumento che arriverà in due versioni e che garantisce massima libertà espressiva a chi lo utilizza.

I dettagli delle due versioni

Come appena detto, Imagen 4, arriverà in due versioni.La versione standard di Imagen 4 è ideale per la maggior parte dei progetti creativi. Offre immagini ad alta qualità con notevoli miglioramenti rispetto al precedente Imagen 3, soprattutto nel rendering del testo, che ora risulta molto più leggibile e preciso. Il costo è di 0,04 dollari per immagine.

La versione Ultra, invece, è pensata per chi ha bisogno di un allineamento quasi perfetto tra prompt e immagine generata. È più costosa (0,06 dollari per immagine), ma garantisce risultati estremamente accurati. Si tratta di due versioni per diverse esigenze ma che comunque hanno un fine ultimo identico: offrire la possibilità di generare immagini dettagliata in maniera semplice ed intuitiva.