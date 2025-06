Le azioni programmate di Gemini sono ufficialmente disponibili su Android, iOS e web

Vi abbiamo già parlato delle azioni programmate di Gemini , funzionalità in grado di automatizzare le attività di routine, agevolando quindi l'utente. Google ha iniziato a rilasciare ufficialmente la feature su dispositivi iOS, Android e sul web. È possibile infatti aggiungere un evento specifico, o un'attività di routine, scegliendo poi il giorno e l'orario. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Nella casella di testo in basso, basterà inserire il prompt , ad esempio "Ricordami di controllare le e-mail ogni mattina alle ore 8:00". Dopo aver inviato il testo, Gemini risponderà con un riepilogo dell'azione programmata. Potete successivamente modificare o eliminare l'azione in qualsiasi momento.

Come potete vedere dalle immagini sottostanti, è possibile registrare diverse richieste . In questo caso, l'utente chiede di ricevere un report sul meteo di NYC, LA e SF alle 8:05 di ogni mattina. Su iOS e Android basterà aprire il menu e andare nella sezione dedicata alle azioni programmate. Se invece preferite testare la nuova funzionalità dal web, dovrete andare su questo sito .

Le novità di Gemini

Google ha deciso di integrare Gemini su più app e, secondo quanto riportato dall'azienda, sarà in grado di aiutare gli utenti attraverso WhatsApp, Messaggi, Telefono e altre applicazioni. Inoltre, l'integrazione completa in Google Chrome dovrebbe agevolare ulteriormente la navigazione e la ricerca. Con Gemini Live, invece, arrivano i sottotitoli in tempo reale per interagire con l'IA in silenzio.