Gothic 1 Classic sembra sia in arrivo su Xbox Series X|S, in base a un probabile leak

Microsoft ha pubblicato un post con diversi aggiornamenti previsti in questi giorni tra PC e Xbox, comprensivo di dettagli sull'aggiornamento di sistema di Xbox di giugno e anche varie novità tra le quali nuove aggiunte al catalogo di titoli che possono essere giocati in streaming dalla propria libreria , e tra i giochi in questione compare anche Gothic 1 Classic.

Una possibile anticipazione del THQ Nordic Showcase?

Sappiamo da tempo che Gothic 1 Remaster è in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, del quale è stata pubblicata una nuova demo il mese scorso, dopo un video che ha mostrato le differenze con la versione originale, ma in questo caso si tratterebbe proprio del vecchio gioco.

Gothic 1 Classic è semplicemente il gioco originale adattato leggermente per funzionare sulle piattaforme moderne, dunque con un lavoro di elaborazione decisamente meno profondo della versione Remaster.

Non è escluso che la comunicazione si frutto di un errore, ma non avrebbe senso uno scambio con la Remaster, considerando che questa non è ancora uscita e dunque non dovrebbe entrare a far pare del catalogo in streaming. A questo punto attendiamo un eventuale annuncio nei prossimi giorni, considerando che il THQ Nordic Showcase 2025 è dietro l'angolo.