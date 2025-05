Disponibile una nuova demo di Gothic 1 Remake, con integrati i miglioramenti richiesti dai giocatori

Lo studio di sviluppo Alkimia Interactive e l'editore THQ Nordic hanno pubblicato una nuova demo di Gothic 1 Remake , integrando le richieste fatte dai giocatori dopo aver provato la demo precedente. Si tratta di uno sforzo ulteriore per avvicinare il gioco al gusto dei fan storici della serie, che si sono avventati sulla demo non appena è stata resa disponibile.

Le novità

"Lo sviluppatore Alkimia Interactive ha monitorato e analizzato da vicino i feedback dei giocatori sin dal rilascio della demo del remake di Gothic 1," possiamo leggere nel comunicato ufficiale, che fa riferimento al Prologo di Nyras, pubblicato a febbraio.

Pare che più di 15.000 giocatori abbiano risposto al sondaggio relativo alla loro esperienza con la demo e che tanti feedback siano arrivati dai social media, dai forum di Steam e dal server Discord ufficiale.

L'editore ne ha approfittato per ringraziare tutti i partecipanti: "le vostre opinioni hanno contribuito a plasmare il gioco e a renderlo ancora migliore!

Grazie a questi preziosi contributi, il team è riuscito a perfezionare l'esperienza in base alle esigenze dei giocatori, restando fedele allo spirito dell'originale Gothic. La demo aggiornata è ora disponibile e include, ad esempio, animazioni più veloci che rendono le interazioni con il mondo di gioco più fluide."

Per conoscere tutti i cambiamenti, guardate il video making of che trovate più in alto. Per il resto vi ricordiamo che Gothic 1 Remake è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.