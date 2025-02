Alcuni video mostrano la demo di Gothic 1 Remake e lo confrontano con l'originale

THQ Nordic ha annunciato che il 24 febbraio renderà pubblica la demo di Gothic 1 Remake, concessa in anteprima alla stampa negli scorsi giorni. In questo modo i giocatori potranno provarla in prima persona. Nel frattempo, però, stanno emergendo dei video che la mostrano in azione e che sono un ottimo modo per vedere come si comporta l'Unreal Engine 5 e per assaggiare il lavoro fatto da Alkimia Interactive.