Blade in Marvel Rivals pare oramai essere una certezza, anche se gli autori non vogliono confermarlo

Marvel Rivals mira ad ampliare il proprio team di eroi e cattivi (e tutto quel che sta nel mezzo) con nuovi personaggi in modo regolare. I fan ovviamente non vedono l'ora di scoprire quali saranno i prossimi e pare proprio che uno sia oramai certo: Blade .

Gli indizi di Blade in Marvel Rivals

Blade è stato presentato in vari artwork di Marvel Rivals, a partire da una gallery card che mostra Dracula che sottomette il cacciatore di vampiri davanti al corpo di Ratatoskr. Blade è anche mostrato in primo piano sulla copertina del giornale Daily Bugle che appare nella scheda Evento di Marvel Rivals. Inoltre, un recente trailer della nuova mappa del gioco, Empire of Eternal Night: Central Park, offre il più chiaro indizio dell'arrivo di Blade in Marvel Rivals.

Il trailer mostra in anteprima il modello di Blade nel gioco e preannuncia il suo arrivo in un gioco da tavolo visto nella tana di Squirrel Girl. Lì, un set per il gioco fittizio La tomba di Dracula: War of Central Park mostra Blade, Dr. Strange e Squirrel Girl che si alleano per sconfiggere Dracula.

Ripetiamo che NetEase e Marvel non hanno confermato che Blade sarà aggiunto. Inoltre, anche se consideriamo tutti questi teaser come una prova, non sappiamo quando sarà introdotto. È possibile che prima del suo arrivo vengano aggiunti altri eroi. Una possibilità però è la seconda stagione che dovrebbe iniziare ad aprile.

Segnaliamo poi che Marvel Rivals vanta decine di milioni di utenti per i dati ufficiali, che arrivano dopo i licenziamenti.