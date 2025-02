NVIDIA GeForce RTX 5090: alcuni chip GB202 risultano difettosi, possibile calo di prestazioni

Il mercato delle schede video non sembra trovare pace. Dopo scorte limitate e disponibilità a singhiozzo , ora emergono problemi legati al chip GB202 della NVIDIA GeForce RTX 5090 . Secondo le ultime segnalazioni, alcune unità mostrano una riduzione del numero di ROP (Raster Operations Pipelines), un elemento fondamentale per il rendering grafico. Il difetto, inizialmente attribuito a un bug di lettura nei software di monitoraggio come GPU-Z, è stato confermato da ulteriori test su HWINFO, rendendo evidente che il problema è più profondo di quanto si pensasse.

Quante schede RTX 5090 sono coinvolte?

Attualmente, non è chiaro quanti modelli siano colpiti da questo difetto. L'errore sembra presente in diversi modelli custom, inclusi quelli di ZOTAC, ma si ipotizza che anche la Founders Edition possa essere coinvolta. NVIDIA non ha ancora fornito un numero preciso di unità interessate, ma è possibile che il problema si estenda a più varianti della scheda.

Un dato allarmante è che, anche se il problema è stato rilevato sulla RTX 5090, non si può escludere che possa riguardare anche altre schede della serie Blackwell, come la RTX 5080, il cui lancio è già stato accompagnato da voci su possibili ritardi nella produzione.

Il momento non è dei migliori per NVIDIA, che già deve affrontare ritardi nella produzione delle GPU di fascia media, come la RTX 5070 e la RTX 5060, a causa di problemi di prestazioni nei test interni. L'eventuale necessità di sostituire le RTX 5090 difettose potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, rallentando la disponibilità della GPU di punta e creando nuove tensioni sul mercato. Se la questione del GB202 difettoso dovesse estendersi a un numero significativo di unità, NVIDIA potrebbe trovarsi costretta a rivedere i suoi piani di produzione per evitare che il problema comprometta il lancio dei modelli successivi.