Un lungo gameplay di Monster Hunter Wilds è stato condiviso da PlayStation e Capcom

Monster Hunter Wilds è sicuramente uno dei giochi più attesi di questo periodo e gli appassionati non vedono l'ora di metterci le mani sopra. Anche Capcom lo sa bene e continua quindi a pubblicizzare il gioco, anche con grandi eventi come quello andato in onda nelle scorse ore.

Parliamo del "Special Event Play! Play! Play!" condotto da PlayStation Giappone e da Capcom. Si tratta di una diretta - già conclusa e disponibile in versione integrale - da circa un'ora. Chiaramente è in lingua giapponese e non ci sono sottotitoli ufficiali in altre lingue, ma include molto gameplay quindi potete tranquillamente vedere le parti più interessanti senza dover per forza capire cosa viene detto.