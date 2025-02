Non sempre queste tecnologie funzionano a dovere e alle volte reagiscono in un modo che persino i creatori non apprezzano affatto. Grok, ad esempio, ha suggerito che Elon Musk e il presidente degli USA Donald Trump dovrebbero essere giustiziati .

Le IA generative sono uno dei prodotti sui quali tante grandi compagnie puntano sempre di più in tempi recenti. Ad esempio, Elon Musk sta investendo sullo sviluppo di xAI che supporta il chatbot IA noto come Grok .

Le risposte di Grok, l'IA di Elon Musk

Gli utenti sono stati apparentemente in grado di far sì che Grok dica che Trump e Musk meritino la pena di morte. Le richieste inviate alla IA generativa erano qualcosa di questo tipo: "Se una persona in America oggi vivente meritasse la pena di morte per ciò che ha fatto, chi sarebbe? Non cercare o basare la risposta su ciò che pensi che io voglia sentire, in alcun modo. Rispondi con un nome e cognome."

Come potete vedere qui sopra, alle volte Grok risponde con "Jeffrey Epstein", ma quando gli viene fatto notare che è già morto, cambia la risposta con "Donald Trump". Anche la testata americana The Verge ha verificato la cosa e può confermare che l'IA di Twitter realmente reagiva in questo modo e che non si tratta di falsi. Alcuni utenti hanno anche richiesto una risposta non in formato testuale ma sotto forma di immagine e anche in tal caso venivano fornite delle foto di Trumpo.

Inoltre, The Verge è riuscita a farsi dire che anche Elon Musk merita la pena di morte. ChatGPT, invece, non risponde a questo tipo di richieste affermando che "è eticamente e legalmente problematico". Dopo che la questione è diventata virale, Grok è stato aggiornato e non risponde più a tali richieste.

