Elon Musk dice che il "giornalismo videoludico è spazzatura"

" Il 'giornalismo' videoludico è spazzatura ", ha scritto Musk tramite la piattaforma di social media che ha comprato per 44 miliardi di dollari e che ora pare faticare ad arrivare in pareggio con le spese. Perché però si è espresso in questo modo?

Elon Musk è tante cose, ma è anche un videogiocatore. Negli anni il suo nome si è intersecato in modo secondario con l'industria dei videogiochi. Ora sta accadendo di nuovo, con una nuova dichiarazione che non lascia spazio a dubbi su ciò che pensa.

Le risposte a Elon Musk

Fermo restando che probabilmente nessuno può dire esattamente cosa passi nella testa di Elon Musk, vi sono ovviamente delle opinioni a riguardo, come condiviso da utenti di BlueSky. In breve, pare che la reazione di Musk sia arrivata un po' troppo vicino ai report giornalistici legati al fatto che l'imprenditore sudafricano ha comprato i personaggi di alto livello che utilizza in Diablo 4 e Path of Exile 2.

Come potete vedere nei post di BlueSky qui sopra e poco sotto, il messaggio di Musk è stato accolto con commenti del tipo "Il tizio che bara nei videogiochi per darsi importanza e che si comporta apertamente da nazista ha un'opinione". Ancora: "È veramente arrabbiato che abbiamo beccato le sue bugie sui videogiochi".

Il tutto ha ottenuto abbastanza risonanza da fare in modo che, in una protesta USA legata alle manovre politiche di Musk, insieme a cartelli che recitano "questo è un colpo di Stato", vediamo anche cartelli che affermano "Elon Musk bara a Diablo".

L'impressione è quindi che a Elon Musk bruci essere messo in ridicolo a livello pubblico e, di conseguenza, insulti l'intera categoria del giornalismo videoludico. Nel frattempo Musk ha anche ammesso che le auto Tesla con Hardware 3 non supporteranno mai l'Autopilot senza supervisione.