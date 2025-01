Elon Musk ammette che le auto Tesla con Hardware 3 non supporteranno mai l'Autopilot senza supervisione

Per quasi nove anni Elon Musk ha promesso che i veicoli Tesla avevano l'hardware necessario per supportare l'Autopilot senza supervisione. Questa settimana ha finalmente ammesso che molti non saranno mai in grado di supportare tal funzionalità.

Musk ha dichiarato in una conference call che le auto Tesla dotate del cosiddetto "Hardware 3" avranno bisogno di un aggiornamento hardware prima di poter supportare il software di guida autonoma senza supervisione che la casa automobilistica sta ancora sviluppando. I veicoli Hardware 3, venduti tra il 2019 e il 2023, sono dotati della versione più vecchia del computer che alimenta il software di assistenza alla guida "Full Self-Driving (Supervised)" dell'azienda.

"Penso che la risposta onesta sia che dovremo aggiornare il computer Hardware 3 per coloro che hanno acquistato la guida autonoma completa", ha dichiarato. "Sarà doloroso e difficile, ma lo faremo".