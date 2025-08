iPhone 17, la data di lancio potrebbe essere fissata al 9 settembre: ecco cosa aspettarvi da Apple

Settembre è il mese degli iPhone, e anche nel 2025 Apple sembra intenzionata a rispettare la tradizione. Secondo quanto riportato da fonti tedesche il keynote dedicato all'iPhone 17 si terrà lunedì 9 settembre , in linea con le tempistiche anticipate anche da Mark Gurman (Bloomberg), che aveva indicato come possibili date proprio il 9 o il 10 del mese.

Questa riorganizzazione dovrebbe consentire ad Apple di differenziare ulteriormente i suoi dispositivi, offrendo un'opzione "slim" che possa attrarre un nuovo segmento di utenti. Come da prassi, l'evento si terrà di lunedì o martedì (9 o 10 settembre), ma i preordini partiranno il venerdì successivo , ovvero il 12 settembre. Le consegne inizieranno una settimana dopo, venerdì 19 settembre, data in cui i nuovi iPhone arriveranno anche nei negozi fisici.

Non solo iPhone: in arrivo anche AirPods Pro 3 e nuovi Apple Watch?

Secondo le stesse fonti, l'evento Apple non sarà dedicato soltanto alla nuova generazione di iPhone. Tra i prodotti che potrebbero essere svelati figurano anche AirPods Pro 3, Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3.

iPhone 17 Pro

L'iPhone 17 rappresenterà un passo importante nell'evoluzione della lineup Apple, non solo per l'introduzione dell'iPhone 17 Air, ma anche per le novità a livello hardware e software attese con iOS 26. Con la data ormai sempre più vicina, è solo questione di settimane prima che Apple ufficializzi l'invito per l'evento di settembre, da cui ci si attende anche qualche sorpresa inaspettata.