iPhone 17, vediamo insieme forme e colori di tutti i modelli: Apple punta su un colore esclusivo per il Pro

Le prime immagini dei modelli dummy, condivise dal leaker Sonny Dickson, mostrano l'intera famiglia iPhone 17, inclusi i modelli base, Air, Pro e Pro Max . I colori standard come nero e bianco continueranno a essere presenti, affiancati da tonalità rosa e verde per le versioni meno costose.

Tutti i nuovi iPhone 17

Ogni anno Apple rinnova la gamma iPhone introducendo piccoli cambiamenti estetici che contribuiscono a differenziare i nuovi modelli da quelli precedenti. Per il 2025, l'azienda di Cupertino sembra voler "osare" di più, cambiando il blocco fotocamere e proponendo per l'iPhone 17 Pro una finitura arancione inedita ed esclusiva, destinata a diventare uno degli elementi distintivi della prossima generazione.

L'introduzione di una tonalità così accesa non è casuale. Negli ultimi mesi, Apple ha registrato un calo nelle spedizioni in diversi mercati, tra cui quello cinese, e potrebbe cercare di rilanciare le vendite puntando anche su soluzioni estetiche in grado di differenziare i dispositivi. Il colore arancione, finora poco utilizzato nella gamma iPhone, potrebbe diventare un elemento di richiamo e rafforzare l'immagine del modello di punta.

Oltre all'aspetto cromatico, emergono anche dettagli su possibili modifiche di design. Le immagini mostrano un modulo fotografico più pronunciato nei modelli Pro, indizio di fotocamere di dimensioni maggiori. Secondo le indiscrezioni, poi, l'intera serie iPhone 17 potrebbe adottare pannelli LTPO OLED, consentendo l'utilizzo di display a refresh rate elevato con tecnologia ProMotion anche sui modelli non Pro. Una novità che, se confermata, renderebbe più competitivo l'intero catalogo.

L'uscita della nuova gamma è previsto per settembre, mese in cui Apple dovrebbe svelare tutte le caratteristiche ufficiali. In attesa di conferme, l'arancione dell'iPhone 17 Pro appare già come uno degli elementi più discussi, segno che le novità forse non saranno molte: voi che cosa ne pensate? Ma soprattutto: vi piace il nuovo colore? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.