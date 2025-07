Samsung è al lavoro sulla nuova serie di laptop Galaxy Book 6 Ultra

Samsung Galaxy Book 6 Ultra: cosa possiamo aspettarci

Dopo una pausa con la precedente serie Galaxy Book 5 (che presentava solo ed esclusivamente i modelli base, Pro e Pro 360), il modello Ultra potrebbe tornare con la serie Galaxy Book 6, come riportato dal portale SamMobile. Chiaramente è ancora molto presto per poter parlare con cognizione di causa di specifiche tecniche vere e proprie, dal momento che la compagnia ha appena confermato di essere al lavoro sui nuovi modelli di laptop, senza svelare ulteriori dettagli in merito.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra

Quel che però ha da sempre caratterizzato i modelli Ultra delle serie Galaxy Book è la GPU dedicata, elemento distintivo che li contraddistingue dai restanti modelli di laptop, che offrono invece una scheda video Intel integrata al processore. Samsung Galaxy Book 6 Ultra potrebbe dunque seguire la formula dei modelli precedenti, risultando così la scelta migliore per gli utenti più esigenti, che utilizzano il laptop anche per attività più impegnative come il gaming o l'intelligenza artificiale. Entrambi i modelli precedenti, Galaxy Book 3 Ultra e Galaxy Book 4 Ultra, offrivano configurazioni simili, montando rispettivamente le schede NVIDIA GeForce 4050 e NVIDIA GeForce 4070. È quindi lecito aspettarsi ragionevolmente la presenza di una scheda NVIDIA appartenente alla serie RTX 5000 per il modello di nuova generazione.